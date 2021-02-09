Где в Одессе не работают светофоры?

Сегодня, 9 февраля, в Одессе не работают четыре светофора в Малиновском и Киевском районах.

Как сообщают в пресс-службе коммунального учреждения «Специализированное Монтажно-эксплуатационное Подразделение» (КУ «СМЭП»), это связано с отключением электричества РЭС.

Так, участникам дорожного движения стоит быть особенно внимательными на таких перекрестках:

Люстдорфская дорога / ул. Дм. Донского;

ул. Инглези / ул. Варненская;

вул. Балковская / ул. Мельницкая;

ул. Балковская / ул. Заньковецкой.

Отметим, по поводу неработающих светофоров одесситы могут писать «СМЭП» в Facebook или звонить по телефону диспетчерской службы 0 (4877) 2-27-01.

Фото: Facebook КУ «СМЭП»