Где в Одессе не работают светофоры?

Сегодня, 9 февраля, в Одессе не работают четыре светофора в Малиновском и Киевском районах.
Как сообщают в пресс-службе коммунального учреждения «Специализированное Монтажно-эксплуатационное Подразделение» (КУ «СМЭП»), это связано с отключением электричества РЭС.
Так, участникам дорожного движения стоит быть особенно внимательными на таких перекрестках:
- Люстдорфская дорога / ул. Дм. Донского;
- ул. Инглези / ул. Варненская;
- вул. Балковская / ул. Мельницкая;
- ул. Балковская / ул. Заньковецкой.
Отметим, по поводу неработающих светофоров одесситы могут писать «СМЭП» в Facebook или звонить по телефону диспетчерской службы 0 (4877) 2-27-01.
Фото: Facebook КУ «СМЭП»