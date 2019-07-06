Где в Одессе курсируют автобусы для людей с инвалидностью?

Специальную карту Одессы, на которой отмечены здания с пандусами, теперь можно бесплатно загрузить с помощью мобильного приложения Friendly City.

Кнопок звонка вызова сотрудника аптеки отныне будет недостаточно для обеспечения доступности и комфорта людей с особыми потребностями .

Это не праздник. Это напоминание обществу о существовании рядом людей с особыми потребностями и о том, что они нуждаются в помощи.

Накануне «Одесская жизнь» решила встретиться с людьми, которые имеют проблемы со зрением, чтобы понять, как общество должно помогать тем, которые не видят мир таким, каким привыкли видеть его мы.

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