Где в Одессе курсируют автобусы для людей с инвалидностью?

Специально оборудованные автомобили для людей с инвалидностью курсируют самыми популярным маршрутам в разных частях города. В новом расписании на июль указаны места конечной остановки, время отправки, а также номера телефонов диспетчеров маршрута.
Маршрут №104
поселок Шевченко: 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,18.30, 19.30;
ул. Марсельская: 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.00.
Телефон диспетчера: 756-70-28.
Маршрут №105а
ул. Холмистая: 8.00, 12.10, 16.50, 18.50;
ул. 7-я Пересыпская: 8.15, 12.25, 17.05, 19.05.
Телефон диспетчера: 34-77-07.
Маршрут №117
Аэропорт «Центральный»: 6.40, 7.44, 8.20, 10.18, 12.00, 12.49, 13.40, 15.16, 16.20, 17.43, 18.00, 19.36;
ул. Ак. Воробьева: 7.30, 8.31, 9.10, 11.07, 12.50, 13.37, 14.30, 16.05, 17.10, 18.31, 18.50, 20.22.
Телефон диспетчера: 721-27-87, 772-04-47.
Маршрут №121
пр. Небесной Сотни: 6.24, 10.24, 14.14, 18.14;
ул. Ак. Сахарова: 8.09, 12.09, 15.59, 19.59.
Телефон диспетчера: (067) 14-68-858.
Маршрут № 124
ул. Ильфа и Петрова: 8.38, 11.58, 15.30, 19.14;
поселок Сахарный: 9.18, 12.38, 16.10, 19.54.
Телефон диспетчера: 34-77-07.
Маршрут № 130
«Таврия В Суворовский»: 6.50, 17.15;
ул. Жуковского: 7.50, 18.15.
Телефон диспетчера: 756-70-28.
Маршрут № 137
ул. Инглези: 7.10, 10.33, 14.14, 17.44;
Пересыпский мост : 8.47, 12.10, 15.51, 19.21.
Телефон диспетчера: 772-04-47.
Маршрут № 145
ул. Высоцкого: 7.10, 8.10, 9.40, 10.40, 12.12, 13.12, 14.44, 15.44, 17.16, 18.16, 19.48;
ж/м «Радужный»: 6.15, 07.15, 08.45, 09.45, 11.17, 12.17, 13.49, 14.49, 16.21, 17.21, 18.53.
Телефон диспетчера: (098) 208-67-63, 772-04-47.
Маршрут № 148
ул. Архитекторская: 7.07, 8.41, 11.00, 13.14, 17.22, 18.56;
пр. Александровский: 07.54, 9.28, 11.47, 14.01, 15.35, 18.09, 19.43.
Телефон диспетчера: 700-35-28.
Маршрут № 149
ТЦ «Эпицентр» (пр. Небесной Сотни): 7.30, 09.50, 17.30;
пр. Александровский: 8.42, 11.10, 18.50.
Телефон диспетчера: (098) 208-67-63.
Маршрут № 150
ул. Ак. Королева: 7.40, 12.07, 16.21;
пр. Александровский: 8.26, 12.54, 17.08.
Телефон диспетчера: 34-77-07.
Маршрут № 168
ул. Маршала Говорова: 8.10, 10.00, 12.30, 13.30, 16.50, 17.00;
маг. «Копейка»: 6.30, 9.50, 11.45, 14.10, 15.15, 18.30, 18.45.
Телефон диспетчера: 34-77-07, 721-27-87.
Маршрут № 175
Мемориал 411-й батареи: 6.29, 9.30, 12.10, 14.50, 17.50;
«Аптека Гаевского»: 07.40, 10.41, 13.21, 16.40, 19.20.
Телефон диспетчера: (098) 84-81-700, (097) 18-12-688.
Маршрут № 185
Мемориал 411-й батареи: 6.50, 9.25, 12.20, 15.10, 17.00;
«Аптека Гаевского»: 08.05, 10.42, 13.40, 16.30, 18.20.
Телефон диспетчера: (098) 84-81-700, (097) 18-12-688.
Маршрут № 190
ул. Паустовского: 6.02, 6.12, 8.02, 8.25, 10.02, 10.10, 12.02, 12.20, 14.02, 14.25, 16.02, 16.50, 19.05;
Итальянский бульвар: 6.55, 7.05, 9.02, 9.20, 11.02, 11.10, 13.02, 13.15, 15.02, 15.25, 17.02, 17.45, 20.05.
Телефон диспетчера: 756-70-28, 716-11-28.
Маршрут № 191
Мемориал 411 батареи: 6.00, 7.28, 7.40, 10.46, 11.20, 13.00, 13.26, 15.40, 16.13, 17.20, 19.31, 22.11;
Пересыпский мост: 5.48, 6.50, 8.30, 9.06, 12.10, 12.26, 13.50, 14.33, 16.30, 17.51, 18.10, 21.11.
Телефон диспетчера: 721-27-87, 716-11-28.
Маршрут № 197
Мемориал 411-й батареи: 7.00, 9.15, 15.10, 17.20;
Слободка (Онкодиспансер): 8.10, 10.25, 16.20, 18.30.
Телефон диспетчера: 34-77-07.
Маршрут № 201
ул. Николая Аркаса: 6.30, 7.40, 8.50, 10.00, 11.10, 12.20, 13.30, 14.40, 15.50 17.00, 18.10, 19.20;
ж/д вокзал: 6.30, 7.40, 8.50, 10.00, 11.10, 12.20, 13.30, 14.40, 15.50, 17.00, 18.10, 19.20.
Телефон диспетчера: (098) 76-00-460, 728-42-71.
Маршрут № 208
ул. Шишкина: 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30;
ул. Промышленная: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00.
Телефон диспетчера: (067) 49-10-252, 728-42-71.
Маршрут № 210
ж/м «Школьный»: 8.00, 10.30, 13.00;
ЦПУ Мост (ул. Приморская): 9.15, 11.45, 14.15.
Телефон диспетчера: 756-70-28.
Маршрут № 221
Червоный хутор: 5.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00;
Новый рынок: 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.
Телефон диспетчера: 798-83-67.
Маршрут 232а
ул. Ак. Вильямса: 8.15, 13.30, 17.30;
ул. Ак. Заболотного: 6.35, 11.00, 15.40.
Телефон диспетчера: 756-70-28.
Маршрут № 250
ул. Жолио-Кюри: 6.30, 8.40, 11.10, 13.30, 16.00;
ул. Преображенская: 7.30, 09.40, 12.10, 14.30, 17.00.
Телефон диспетчера: 756-70-28.
Фото: odessa.ua
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