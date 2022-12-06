Где в Одессе есть вода, а куда будут подвозить грузовиками (адреса)

В результате ракетного обстрела 5 декабря Одесса осталась без воды. К утру 6 декабря в большую часть города воду удалось вернуть. Но остаются целые районы, куда ее будут подвозить.

В городском совете Одессы сообщили, что возобновлена подача воды в дома одесситов.

Остаются без водоснабжения районы Заставы, Слободки, Тираспольского и Дальницкого шоссе. Сюда будет организован подвоз воды специализированными машинами.

График пока не сообщили, но уже известны локации, где будут расположены машины с водой.

Локации размещения автомобилей для раздачи воды:

ул. Пироговская, 3

ул. Новикова, 12

Тираспольское шоссе, 25

ул. Грушевского, 52

Шкодова гора, 8а

Напомним, что 5 декабря государство-террорист российская федерация провела массированный ракетный обстрел Украины. Целью были объекты критической энергоструктуры. Россия хочет оставить нас без света, тепла и воды.

Так, в Одесской области были поражены два подобных объекта. Один из них – трансформатор, питающий насосы, подающие воду в Одессу.