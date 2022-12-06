Где в Одессе есть вода, а куда будут подвозить грузовиками (адреса)

В результате ракетного обстрела 5 декабря Одесса осталась без воды. К утру 6 декабря в большую часть города воду удалось вернуть. Но остаются целые районы, куда ее будут подвозить.
В городском совете Одессы сообщили, что возобновлена подача воды в дома одесситов.
Остаются без водоснабжения районы Заставы, Слободки, Тираспольского и Дальницкого шоссе. Сюда будет организован подвоз воды специализированными машинами.
График пока не сообщили, но уже известны локации, где будут расположены машины с водой.
Локации размещения автомобилей для раздачи воды:
- ул. Пироговская, 3
- ул. Новикова, 12
- Тираспольское шоссе, 25
- ул. Грушевского, 52
- Шкодова гора, 8а
Напомним, что 5 декабря государство-террорист российская федерация провела массированный ракетный обстрел Украины. Целью были объекты критической энергоструктуры. Россия хочет оставить нас без света, тепла и воды.
Так, в Одесской области были поражены два подобных объекта. Один из них – трансформатор, питающий насосы, подающие воду в Одессу.