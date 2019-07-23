fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе быстро зарядить электромобиль?

Где в Одессе быстро зарядить электромобиль?

В городе появились скоростные станции, где можно зарядить любой электромобиль. Предусмотрена возможность одновременного заряда сразу для пяти электрокаров.

Три зарядные станции, общей мощностью 94 кВт, установили возле Одесской Химчистки CLEAN UP по адресу ул. Раскидайловская, 3.

Первая станция заряжает авто постоянным током, мощностью 50 кВт, и имеет разъем CHAdeMO, что позволяет зарядить популярный автомобиль Nissan Leaf за 30 минут. Вторая станция EFС AC-32MSB переменного тока, мощностью 22 кВт, имеет разъем Type2 Mennekes и заряжает автомобиль Renault ZOE за 50 минут. Третья станция EFС AC-32J2M1SB переменного тока имеет два порта Type1 J1772 и один порт Type2 Mennekes и может заряжать одновременно три автомобиля, мощностью до 7 кВт. Для примера, тот же Nissan Leaf, будет заряжаться 3 часа. Все три станции – разных операторов, но включены в единую систему управления зарядками EcoFactor Network. Активация операторов происходит через приложения Android и iOS или карту доступа и рассчитывается по тарифу 6,50 грн/кВт*ч.

Все станции зарядки электромобилей в Одессе можно найти на карте.

Кроме того, можно получить подробную информацию о доступных на каждой станции типах зарядки и тарифах на услуги.

Внимание: для подзарядки вам понадобится зарядный кабель, в зависимости от типа подключения.

 

Фото: autogeek.com.ua

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Галина Полищук
Галина Полищук
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить