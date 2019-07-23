Где в Одессе быстро зарядить электромобиль?

В городе появились скоростные станции, где можно зарядить любой электромобиль. Предусмотрена возможность одновременного заряда сразу для пяти электрокаров.

Три зарядные станции, общей мощностью 94 кВт, установили возле Одесской Химчистки CLEAN UP по адресу ул. Раскидайловская, 3.

Первая станция заряжает авто постоянным током, мощностью 50 кВт, и имеет разъем CHAdeMO, что позволяет зарядить популярный автомобиль Nissan Leaf за 30 минут. Вторая станция EFС AC-32MSB переменного тока, мощностью 22 кВт, имеет разъем Type2 Mennekes и заряжает автомобиль Renault ZOE за 50 минут. Третья станция EFС AC-32J2M1SB переменного тока имеет два порта Type1 J1772 и один порт Type2 Mennekes и может заряжать одновременно три автомобиля, мощностью до 7 кВт. Для примера, тот же Nissan Leaf, будет заряжаться 3 часа. Все три станции – разных операторов, но включены в единую систему управления зарядками EcoFactor Network. Активация операторов происходит через приложения Android и iOS или карту доступа и рассчитывается по тарифу 6,50 грн/кВт*ч.

Все станции зарядки электромобилей в Одессе можно найти на карте.

Кроме того, можно получить подробную информацию о доступных на каждой станции типах зарядки и тарифах на услуги.

Внимание: для подзарядки вам понадобится зарядный кабель, в зависимости от типа подключения.

Фото: autogeek.com.ua