Где и когда состоится большой праздник джаза в Одессе

С 20 по 22 сентября пройдет Международный джазовый фестиваль «Odessa Jazz Fest». На одесской сцене выступит десять коллективов из разных уголков мира.

Фестиваль стартует под открытым небом в Летнем театре Горсада, где можно будет послушать джаз, не потратив ни копейки.

Там же 19 сентября в 16.00 откроется выставка памяти основателя «Odessa Jazz Fest» Юрия Кузнецова. Вход на выставку, как и на концерт, свободный.

В программе фестиваля в Горсаду:

20 сентября, 20.00 — открытие фестиваля, концерт «Opеn air».

21 сентября, 14.00 — концерт «Дети играют джаз».

Кроме того, 21 и 22 сентября в Одесской филармонии состоится традиционный концерт, где выступят участники фестиваля. Начало мероприятия – в 18.00.

Стоимость билетов — от 150 гривен.

Фото: www.olgakizlova.kiev.ua