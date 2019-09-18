Где и когда состоится большой праздник джаза в Одессе

С 20 по 22 сентября пройдет Международный джазовый фестиваль «Odessa Jazz Fest». На одесской сцене выступит десять коллективов из разных уголков мира.
Фестиваль стартует под открытым небом в Летнем театре Горсада, где можно будет послушать джаз, не потратив ни копейки.
Там же 19 сентября в 16.00 откроется выставка памяти основателя «Odessa Jazz Fest» Юрия Кузнецова. Вход на выставку, как и на концерт, свободный.
В программе фестиваля в Горсаду:
- 20 сентября, 20.00 — открытие фестиваля, концерт «Opеn air».
- 21 сентября, 14.00 — концерт «Дети играют джаз».
Кроме того, 21 и 22 сентября в Одесской филармонии состоится традиционный концерт, где выступят участники фестиваля. Начало мероприятия – в 18.00.
Стоимость билетов — от 150 гривен.
Фото: www.olgakizlova.kiev.ua
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