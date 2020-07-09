Газ в телефоне: чем полезно для абонентов новое мобильное приложение?

В компании «Одессагаз-Поставка» информируют своих абонентов об изменении адреса компании, а также о запуске нового приложения для смартфонов.

Оно доступно как для операционной системы Android, так и для системы IOS, на базе которой работают айфоны.

Приложение создано для удобства абонентов. По словам одесского поставщика голубого топлива, с помощью программы в телефоне вы сможете воспользоваться следующими услугами:

передавать показания счетчика;

контролировать баланс счета;

оплачивать услуги.

Скачать приложение можно на официальном сайте компании-поставщика — gazpostach.od.ua.

Также компания «Одессагаз-Поставка» сообщает об изменении своего фактического адреса: новый адрес — 65003, город Одесса, улица Черноморского Казачества, 23.

Внимание!

Изменение данного адреса повлияет на отношения компании с юридическими лицами, так как все обращения юридических лиц необходимо осуществлять по новому месту нахождения компании.

Абонентский отдел для бытовых потребителей остался по прежнему адресу: на улице Приморской, 47/1.