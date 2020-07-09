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Газ в телефоне: чем полезно для абонентов новое мобильное приложение?

Газ в телефоне: чем полезно для абонентов новое мобильное приложение?

В компании «Одессагаз-Поставка» информируют своих абонентов об изменении адреса компании, а также о запуске нового приложения для смартфонов.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Оно доступно как для операционной системы Android, так и для системы IOS, на базе которой работают айфоны.

Приложение создано для удобства абонентов. По словам одесского поставщика голубого топлива, с помощью программы в телефоне вы сможете воспользоваться следующими услугами:

  • передавать показания счетчика;
  • контролировать баланс счета;
  • оплачивать услуги.

Скачать приложение можно на официальном сайте компании-поставщика — gazpostach.od.ua.

Также компания «Одессагаз-Поставка» сообщает об изменении своего фактического адреса: новый адрес — 65003, город Одесса, улица Черноморского Казачества, 23.

Внимание!

Изменение данного адреса повлияет на отношения компании с юридическими лицами, так как все обращения юридических лиц необходимо осуществлять по новому месту нахождения компании.

Абонентский отдел для бытовых потребителей остался по прежнему адресу: на улице Приморской, 47/1.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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