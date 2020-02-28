Газ, свет, вода: что надо сделать до мая, чтобы получать коммунальные услуги

В мае прошлого года в Украине вступил в силу новый Закон «О жилищно-коммунальных услугах». В числе нововведений – различные модели договорных отношений между поставщиками коммунальных услуг и совладельцами многоквартирных домов. Так, законом введены три модели договоров: индивидуальный, коллективный договор с управляющим и договор с коллективным потребителем. Совладельцы должны определиться, какой из них выбрать, и сделать это надо до 1 мая.

Индивидуальный договор: дорого, но качественно

Этот вид договора станет единственно возможным, если потребитель не определится с выбором до назначенной даты. При этом исполнители коммунальных услуг по закону имеют право прекратить предоставление услуг всем, кто такой документ не подписал. Могут заключить прямой договор с исполнителями и другие потребители, если их, конечно, устроит этот вариант.

Так, согласно индивидуальному договору, в платежке будут представлены:

плата за услугу;

абонплата, которая взимается независимо от того, пользовались ли вы услугой или нет;

стоимость обслуживания сетей.

В таком случае исполнитель услуги несет ответственность за качество услуги, поступающей в квартиру потребителя. Обслуживание инженерно-технических систем и их текущий ремонт осуществляются согласно договору. А капитальный ремонт внутридомовых систем, техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем электро- и газоснабжения обеспечивается за счет совладельцев привлеченными лицензированными специалистами.

Обратите внимание! Потребление электричества и газа возможно только на основе индивидуальных договоров. И еще: обслуживание на основании такого договора потребителям выйдет дороже, но, по мнению специалистов, оно гарантирует получение качественной услуги.

Коллективный договор с управляющим: все под контролем

Такой договор может быть заключен только при наличии общедомовых счетчиков. Выбрав этот вариант, совладельцы будут платить исполнителю лишь за потребленный объем. В платежки не войдут абонплата и плата за обслуживание внутридомовых систем.

Коллективный договор с исполнителями от имени совладельцев заключает управляющий. Им может быть как физическое, так и юридическое лицо (совладелец дома, председатель правления ОСМД, ЖСК). Решение о его назначении считается принятым, если за кандидатуру проголосовали собственники квартир и нежилых помещений, площадь которых вместе превышает 50% общей площади всех квартир и нежилых помещений многоквартирного дома.

Для осуществления расчетов управляющий должен открыть банковский счет со специальным режимом использования по каждой коммунальной услуге. Деньги, находящиеся на нем, являются собственностью совладельцев дома.

Управляющий обязан распределять показания счетчиков общедомовых приборов учета между совладельцами, а также контролировать оплату. При наличии задолженности именно к нему исполнитель услуги будет предъявлять претензии. Если информацию о неплательщике управляющий предоставит в течение 10 дней, исполнитель услуги будет обращаться к должнику.

Этот вид договора предполагает, что коммунальщики несут ответственность за качество услуги до «входа в дом». Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты внутридомовых систем многоквартирного дома осуществляются совладельцами или привлеченными ими лицами за счет совладельцев.

Обратите внимание! Коллективный договор с управляющим выгоден тем, что при его заключении распределением объема потребленных услуг будет заниматься не исполнитель, а управляющий. Это позволит держать процесс под контролем и видеть реальные объемы потребления услуги.

Договор коллективного потребителя: нужен резервный фонд

Такой договор доступен только для объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Условия заключения и исполнения такого договора, а также отношения между коллективным потребителем и индивидуальными потребителями, регулируются уставом объединения и решениями уполномоченных органов управления ОСМД.

В этом случае совладельцы будут платить исполнителю услуги только за непосредственно потребленный объем. Но надо учитывать, что объединение, как сторона договора, будет отвечать за все задолженности совладельцев. Следовательно, коммунальное предприятие будет применять штрафные санкции не к каждому должнику, а к ОСМД.

И еще один немаловажный момент: обслуживание внутридомовых сетей осуществляется силами ОСМД (работниками или привлеченными подрядчиками).

Обратите внимание! Договор коллективного потребителя подходит ОСМД, в котором обеспечен высокий уровень платежной дисциплины. В противном случае этот вариант договора следует выбирать только при наличии достаточного резервного фонда, который позволит своевременно перечислять деньги за услуги исполнителям.

Если совладельцы многоквартирного дома не заключат договор с коммунальными предприятиями к 1 мая 2020 года, это сделают за них. Как мы уже сказали, в таком случае вариант договора только один – индивидуальный, со всеми вытекающими последствиями. Правда, действителен он будет на протяжении года. А значит, у потребителей впоследствии есть шанс изменить ситуацию.

Есть ОСМД, но нет льгот. Как быть?

Что делать льготникам, которые не подали заявление на получение льгот в наличной форме, а правление ОСМД не хочет подписывать соглашение с «Ощадбанком»? – спрашивает нас одессит – участник боевых действий Николай Коломин.

С 1 октября 2019 года для льготников, как и ранее для получателей субсидий, помощь на оплату коммунальных услуг монетизировали. Получать ее можно как в наличной, так и в безналичной форме. При безналичной форме деньги поступают в «Ощадбанк», а потом направляются на счета коммунальщиков. Чтобы деньги льготников поступали в банк, ОСМД должно заключить договор с «Ощадбанком». Если правление ОСМД не заключило такой договор, оно не имеет права до 1 июня требовать оплаты услуг от льготников. При этом льготник должен вносить каждый месяц взносы на управление многоквартирным домом.

Получить сэкономленные средства можно будет после окончания отопительного сезона, после чего надо сразу рассчитаться с образовавшимися долгами. Информацию о сумме средств потребитель получит в смс-сообщении банка. Если у него есть собственный счет в «Ощадбанке», то деньги будут перечислены туда автоматически. Если же нет – его придется открыть, причем сделать это нужно до июня.

Важно! Независимо от формы собственности дома, специалисты советуют получателям льгот в безналичной форме перейти на наличную форму выплат. В таком случае деньги будут приходить на ваш личный счет и распоряжаться ими можно будет самостоятельно.

Фото: golos.com.ua

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