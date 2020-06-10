Гасили близько 2-х годин: на Одещині сталася масштабна пожежа на складі

Вчора, 9 червня, о 19:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння складського приміщення в с. Маяки, Біляївського району.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено загоряння складського одноповерхового приміщення на орієнтовній площі 150 м2.

О 20:20 рятувальники пожежу локалізували та о 22:15 ліквідували на площі 150 м2. На місці пожежі працювало 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу. Загиблих та постраждалих не має. Причина пожежі – встановлюється.

Фото: ДСНС

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