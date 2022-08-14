Французский бульвар в августе: трамвайчики и новая разметка (фоторепортаж)

В центр Одессы без пересадок: как работает долгожданный маршрут «Север – Юг» (фото) В Одессе завершили первый этап проекта «Север – Юг». Это трамвайный маршрут, который должен связать крупнейшие жилые массивы города – Киевский и Суворовский районы – и охватить при этом центр Одессы. Обновленный маршрут обслуживает 27 вагонов. Это позволяет обеспечить интервал движения в 5-6 минут. Причем в часы пик вагоны также приходят часто. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе презентовали книгу о «понаехавших» (фото) Выход новой книги – это всегда событие. А в наши непростые времена – вдвойне особенное. Книги продолжают выходить, что радует не только тех, кто их пишет, но и тех, кто их с нетерпением ждет.

Издание, о котором расскажет сегодня «Одесская жизнь» – это историческое исследование, которое будет интересно прочитать не только специалистам, но и всем, кто интересуется историей нашего города. ПОДРОБНЕЕ