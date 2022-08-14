Французский бульвар в августе: трамвайчики и новая разметка (фоторепортаж)

Даже во время военного положения Французский бульвар является одной из самых популярных локаций города. Вот и стараются городские власти не только улучшить его внешний вид, но и обеспечить на бульваре безопасное передвижение.
Сейчас на Французском бульваре специалисты КП «СМЭП» обновляют дорожную разметку.
Поэтому для нашего учреждения важно восстановить и нанести новые разметки, чтобы количество ДТП значительно сократилось,
— так комментируют там значение своей работы.
И отмечают, что 10 лишних шагов к пешеходной разметке могут спасти вам жизнь!
Фото: КП «СМЭП»