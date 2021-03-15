Новости Одессы и Одесской области

Фотофакт: в Одессе на Малой Арнаутской поселились Швейк и его друзья

Фотофакт: в Одессе на Малой Арнаутской поселились Швейк и его друзья

Коллекция настенных картин и картинок в Одессе продолжает пополняться. Так, на Малой Арнаутской появился развеселый стрит-арт с изображением бравого солдата Швейка и других героев известного романа Ярослава Гашека.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Герои выполнены в очень одесском стиле — с большим юмором и любовью. И хотя настенная «картина» служит рекламой, ее герои привлекают внимание, щедро даря тот самый позитив, которого нам всем очень не хватает (см. заглавное фото).

Вообще тема о «непосредственной связи» автора романа «Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека и Одессы довольно любопытна.

Однажды Ярослав Гашек прочел в газетах собственный некролог. Причем, в трех вариантах «причин смерти». И, по одной из версий журналистов, писателя убили в «Гамбринусе» пьяные матросы.

Можем себе сегодня только представить, какова была реакция «папы» Швейка на такую «новость». Зато у него появился повод рассказать об этой «собственной смерти в трех вариантах».

Кстати, в Одессе есть и другая история, уж новейшая, связанная с памятником Швейку. Прикольный мини-памятник бравому солдату был установлен в 2016 году рядом с «Гамбринусом». Потом его украли вандалы. Полиция их разыскала, памятник конфисковала, на место водрузила. Его снова украли.

Сейчас это памятник установлен не рядом с «Гамбринусом», а внутри него: пусть и не на виду у всех, зато в полной сохранности.

Швейк в Гамбринусе

Швейк в “Гамбринусе”

Фото автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить