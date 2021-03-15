Фотофакт: в Одессе на Малой Арнаутской поселились Швейк и его друзья

Коллекция настенных картин и картинок в Одессе продолжает пополняться. Так, на Малой Арнаутской появился развеселый стрит-арт с изображением бравого солдата Швейка и других героев известного романа Ярослава Гашека.

Герои выполнены в очень одесском стиле — с большим юмором и любовью. И хотя настенная «картина» служит рекламой, ее герои привлекают внимание, щедро даря тот самый позитив, которого нам всем очень не хватает (см. заглавное фото).

Вообще тема о «непосредственной связи» автора романа «Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека и Одессы довольно любопытна.

Однажды Ярослав Гашек прочел в газетах собственный некролог. Причем, в трех вариантах «причин смерти». И, по одной из версий журналистов, писателя убили в «Гамбринусе» пьяные матросы.

Можем себе сегодня только представить, какова была реакция «папы» Швейка на такую «новость». Зато у него появился повод рассказать об этой «собственной смерти в трех вариантах».

Кстати, в Одессе есть и другая история, уж новейшая, связанная с памятником Швейку. Прикольный мини-памятник бравому солдату был установлен в 2016 году рядом с «Гамбринусом». Потом его украли вандалы. Полиция их разыскала, памятник конфисковала, на место водрузила. Его снова украли.

Сейчас это памятник установлен не рядом с «Гамбринусом», а внутри него: пусть и не на виду у всех, зато в полной сохранности.

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