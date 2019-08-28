Фото на паспорт теперь можно делать в головном уборе

Правительство Украины приняло постановление, которое меняет правила оформления документов. С октября украинцы смогут фотографироваться на паспорт в головном уборе.
Предыдущие правила были гораздо строже: они не только запрещали делать фото в головном уборе, но и предписывали печатать фото на определенной марке фотобумаги. Новые правила должны упростить процесс получения документов представителям различных религиозных конфессий, а также привести украинские нормы в соответствие с международными стандартами.
При этом в силе остаются другие требования к фото на паспорт:
- положение четко анфас;
- открытые лоб и лицо;
- человек должен смотреть в объектив, а его глаза должны быть открыты;
- лицо должно занимать 70-80% площади снимкам;
- должно быть видно плечи.
Фото: bbc.com
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