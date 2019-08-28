Фото на паспорт теперь можно делать в головном уборе

Правительство Украины приняло постановление, которое меняет правила оформления документов. С октября украинцы смогут фотографироваться на паспорт в головном уборе.

Предыдущие правила были гораздо строже: они не только запрещали делать фото в головном уборе, но и предписывали печатать фото на определенной марке фотобумаги. Новые правила должны упростить процесс получения документов представителям различных религиозных конфессий, а также привести украинские нормы в соответствие с международными стандартами.

При этом в силе остаются другие требования к фото на паспорт:

положение четко анфас;

открытые лоб и лицо;

человек должен смотреть в объектив, а его глаза должны быть открыты;

лицо должно занимать 70-80% площади снимкам;

должно быть видно плечи.

Фото: bbc.com