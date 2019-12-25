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Новости Одессы и Одесской области

Фонтану в центре Одессы добавят декоративных элементов: как выглядит проект

Фонтану в центре Одессы добавят декоративных элементов: как выглядит проект

Фонтан, расположенный на улице Ланжероновской, хотят привести в соответствие со всеми мировыми копиями данной композиции. Чиновники планируют вместо одной бетонной лягушки установить три бронзовые.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

По информации мэрии, Координационный совет по вопросам охраны культурного наследия Одесского городского совета рассмотрел научно-проектную документацию по комплексной реставрации скульптурной группы «Дети и лягушка».

Исходя из архивных материалов, чиновники установили, что привычный одесситам фонтан под названием «Дети и лягушка», который расположен у Одесского музея морского флота, является копией композиции-фонтана «Молодость». Копии такого фонтана распространены по всему миру.

Но одесская копия отличается тем, что вместо трех бронзовых лягушек на фонтане установлена одна бетонная. Члены координационного совета проголосовали за реставрацию памятника, которая предполагает его обновление, а также установку трех бронзовых лягушек.

Помимо этого, вне проекта планируют обустроить прилегающую к фонтану территорию с подсветкой и водоотведением.

Фото: пресс-служба мэрии

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Артем Виноградов
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