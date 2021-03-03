ФК “Черноморец” обзавелся новым главным тренером

Футбольный клуб “Черноморец” (Одесса) заключил контракт с новым главным тренером команды.
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Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Главным тренером стал Алексей Антонов, который выступал за клуб в 2013 – 2014-м годах, а также в 2017 году.
Он также играл в составе Национальной сборной Украины по футболу.
Ранее ФК “Черноморец” покинул главный тренер команды Сергей Коновалец.