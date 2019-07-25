Філологи, правники та менеджери: у Міносвіти назвали найпопулярніші спеціальності року

Топ-10 спеціальностей визначили за кількістю поданих заяв.

Найпопулярнішою спеціальністю серед вступників 2019 року виявилась «Філологія». Зокрема, на цю спеціальність було подано 65 419 заяв.

Друге місце посідає спеціальність «Право» – 65 077 заяв. На третьому місці – Менеджмент», сюди подано 39 376 заяв.

В цілому рейтинг популярних спеціальностей виглядає так:

Філологія – 65 419

Право – 65 077

Менеджмент – 50 207

Комп’ютерні науки – 39 376

Середня освіта – 35 605

Журналістика – 30 247

Економіка – 28 178

Інженерія програмного забезпечення – 27 217

Психологія – 25 680

Медицина – 25 288.

Фото: informator.news