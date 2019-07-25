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Новости Одессы и Одесской области

Філологи, правники та менеджери: у Міносвіти назвали найпопулярніші спеціальності року

Філологи, правники та менеджери: у Міносвіти назвали найпопулярніші спеціальності року

Топ-10 спеціальностей визначили за кількістю поданих заяв.

Найпопулярнішою спеціальністю серед вступників 2019 року виявилась «Філологія». Зокрема, на цю спеціальність було подано 65 419 заяв.

Друге місце посідає спеціальність «Право» – 65 077 заяв. На третьому місці – Менеджмент», сюди подано 39 376 заяв.

В цілому рейтинг популярних спеціальностей виглядає так:

  • Філологія – 65 419
  • Право – 65 077
  • Менеджмент – 50 207
  • Комп’ютерні науки – 39 376
  • Середня освіта – 35 605
  • Журналістика – 30 247
  • Економіка – 28 178
  • Інженерія програмного забезпечення – 27 217
  • Психологія – 25 680
  • Медицина – 25 288.

Фото: informator.news

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