Філологи, правники та менеджери: у Міносвіти назвали найпопулярніші спеціальності року

Топ-10 спеціальностей визначили за кількістю поданих заяв.
Найпопулярнішою спеціальністю серед вступників 2019 року виявилась «Філологія». Зокрема, на цю спеціальність було подано 65 419 заяв.
Друге місце посідає спеціальність «Право» – 65 077 заяв. На третьому місці – Менеджмент», сюди подано 39 376 заяв.
В цілому рейтинг популярних спеціальностей виглядає так:
- Філологія – 65 419
- Право – 65 077
- Менеджмент – 50 207
- Комп’ютерні науки – 39 376
- Середня освіта – 35 605
- Журналістика – 30 247
- Економіка – 28 178
- Інженерія програмного забезпечення – 27 217
- Психологія – 25 680
- Медицина – 25 288.
Фото: informator.news
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