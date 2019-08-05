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Новости Одессы и Одесской области

Филина из одесского зоопарка выпустят на волю в дельте Дуная

Филина из одесского зоопарка выпустят на волю в дельте Дуная

Филина-самку, родившуюся в одесском зоопарке, готовят к самостоятельной дикой жизни в дельте Дуная.

Как сообщает организация Rewilding Ukraine, это пилотный проект по реинтродукции  – переселению животных, растений и птиц в места их прежнего обитания, откуда они ранее по разным причинам исчезли.

Если реинтродукция этого филина пройдет успешно, в следующие четыре года в дельту Дуная выпустят еще около 20 птиц для укрепления и возвращения популяции в регионе.

В организации пояснили, что филина готовили к возвращению в дикую природу с самого рождения. Птенца растили только родители-птицы, а сотрудники зоопарка не вмешивались в этот процесс.

После того как филин подрос, его перевезли в Дунайский биосферный заповедник. Птицу поселили в большом вольере, где она может свободно летать.

После адаптации к условиям жизни в дельте филина выпустят на волю, надев специальный датчик для отслеживания.

За последние 10 лет известна только одна встреча с филином на территории заповедника. А еще несколько десятилетий назад птицу тут встречалась регулярно.

На приморских косах заповедника целыми колониями сейчас живут серые крысы, которые уничтожают большое количество кладок многих видов птиц. Поэтому ученые надеются, что филин, для которого крысы являются любимой едой, станет спасителем для многих видов птиц.

А жители Вилково и туристы с радостью встретят такую замечательную птицу в дельте, ведь это любимый герой детских сказок с его огромными желтыми глазами, “ушами” и пронзительным криком, отметил научный сотрудник Дунайского биосферного заповедника Максим Яковлев.

Но у филина пока нет имени. Волонтеры и орнитологи просят помочь придумать его и написать в комментариях к записи в Facebook.

Филин занесен в Красную книгу Украины. Сейчас жизнеспособная популяция этой хищной птицы есть только в Полесье. Он один из самых крупных представителей семейства сов. Его высота может достигать 75 см, а размах крыльев — 180 см. Филины живут и охотятся на 15-80 квадратных километрах, тщательно охраняя свою территорию от других хищных птиц.

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