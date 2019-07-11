Фестивальное лето стартует на «Интере»

С понедельника по четверг, только на «Интере» – хиты, знакомство с молодыми талантами и встречи с кумирами.

Телеканал «Интер» подарит своим зрителям еще одно незабываемое фестивальное лето. Со следующей недели начнутся трансляции двух главных музыкальных событий сезона – с 15 июля зрителей ждет «Славянский базар в Витебске», а с 22 июля – «Юрмала. Лайма. Рандеву».

Открывает музыкальный марафон знаменитый Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», который пройдет уже в 28 раз. Соревноваться на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» будут представители из 18 стран. Впервые на вокальное состязание приедут гости из Китая и Швейцарии. Представлять Украину в этом году будет певец и композитор Дмитрий Бабак. Артист признался, что для него большая честь – выйти на сцену, которую когда-то покорили Таисия Повалий, Александр Пономарев, Руслана Лыжичко.

«Выступить на «Славянском базаре» – моя мечта детства , – говорит Дмитрий. – Помню, как мы с семьей каждый год наблюдали за фестивалем, восхищаясь и переживая за конкурсантов. Тогда мне казалось невозможным, оказаться по ту сторону экрана. Но вера и упорный труд сделали свое дело! Я выйду на сцену «Славянского базара», чтобы привезти победу для Украины».

Кроме молодых талантов на праздник музыки приедут и звезды мировой величины – итальянский тенор Алессандро Сафина, пианист и обладатель Грэмми Марлоу Росадо, экс-участница Ace of Base Дженни Берггрен. Также на гала-концертах фестиваля выступят София Ротару, Ирина Билык, Таисия Повалий, Тамара Гвердцители, Валерий Леонтьев, Alekseev, Melovin, Сосо Павлиашвили, Татьяна Буланова и другие мега-звезды.

«София Ротару на сцене «Славянского базара» представит премьеру песни, – рассказывает директор форума Глеб Лапицкий. – Это, я считаю, серьезный реверанс фестивалю, потому что звезды такого уровня не каждому музыкальному мероприятию делают подобные подарки».

Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри во главе с народной артисткой, композитором, музыкантом и исполнительницей Тамарой Гвердцители. Также в состав жюри вошли Марлоу Росадо, Дженни Берггрен и Ирина Билык.

«Я очень рада, что снова приеду на «Славянский базар в Витебске», потому что принимаю участие в нем со дня его основания – как музыкальный гость и как член жюри. У меня уже столько друзей по всему СНГ, с которыми встречаемся именно здесь – говорим друг другу теплые слова, рассказываем последние новости, – делится впечатлениями Ирина Билык. – Мне нравится быть в составе жюри, потому что действительно нет никакого давления ни с чьей стороны. Можно выбрать наиболее понравившегося исполнителя. Поэтому я считаю «Славянский базар» одним из самых честных конкурсов в мире».

Чем запомнится участникам и гостям «Славянский базар-2019»? И кто увезет его главный приз? Узнаем совсем скоро – с 15 по 18 июля в 22:10 на «Интере» Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Славянский базар в Витебске».

«Славянский базар-2019» на «Интере» – https://inter.ua/ru/video/promo/concerts/2019/07/09/slovyanskiy_bazar