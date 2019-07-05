Фекальное загрязнение воды выявили в Белгород-Днестровском

Специалисты Белгород-Днестровского отдела лабораторных исследований выявили в водопроводной воде города фекальное загрязнение.

Как сообщается на странице отдела лабораторных исследований в Facebook, это может вызвать распространение острых кишечных инфекций и соматических болезней.

Жителям города советуют использовать для питья кипяченую или питьевую бутилированную воду, обрабатывать фрукты и овощи кипяченой водой.

Бактериологическим и санитарно-химическим нормам не соответствуют пробы воды, отобранные по улицам:

Софиевская;

Шабская;

Св. Георгиевская;

Воинской славы;

Московская.

Фото: cheekybathrooms.co.uk