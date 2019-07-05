Фекальное загрязнение воды выявили в Белгород-Днестровском

Специалисты Белгород-Днестровского отдела лабораторных исследований выявили в водопроводной воде города фекальное загрязнение.
Как сообщается на странице отдела лабораторных исследований в Facebook, это может вызвать распространение острых кишечных инфекций и соматических болезней.
Жителям города советуют использовать для питья кипяченую или питьевую бутилированную воду, обрабатывать фрукты и овощи кипяченой водой.
Бактериологическим и санитарно-химическим нормам не соответствуют пробы воды, отобранные по улицам:
- Софиевская;
- Шабская;
- Св. Георгиевская;
- Воинской славы;
- Московская.
Фото: cheekybathrooms.co.uk
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