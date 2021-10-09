Епископ без головы: кто такой Дионисий Парижский?

По легенде, святой жил в ІІІ веке и проповедовал в Риме, германских землях и в Испании. Его сопровождали пресвитер Рустик, святой Регул и диакон Елевферий.

Кем был первый епископ Парижа?

Вместе со своими спутниками святой Дионисий отправился распространять христианство в Галию, где он стал первым епископом Парижа. Однако языческие власти схватили компанию проповедников и бросили в темницу. Утром им отрубили головы на вершине горы Монмартр, которая ныне находится в черте Парижа. Святой Дионисий взял свою голову, прошествовал с ней до храма и только там пал мёртвый. Благочестивая женщина Катулла погребла останки мученика.

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