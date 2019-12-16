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Новости Одессы и Одесской области

Елки, гирлянды, люстры: в центре Одессы наблюдается предновогодний «установочный» бум

Елки, гирлянды, люстры: в центре Одессы наблюдается предновогодний «установочный» бум

Первый рабочий день текущей недели в центре Одессы ознаменовался необычайной предновогодней суетой. Повсюду устанавливают главный атрибут любимого праздника, развешиваются гирлянды, «люстры», фонарики и прочее, прочее, прочее.

За спиной у Пушкина на Думской площади приступили к установке самой главной одесской городской елки. И хотя по обыкновению многие одесситы считают «главной» ту, что уже красуется на Дерибасовской, многие наблюдают над не самым простым процессом установки зеленой красотки у мэрии.

Здесь работает спецтехника, сама елка искусственная (она «работает» уже не первый год), но огромная. Каркас уже установлен, ветки пока лежат на площади, они ограждены (на всякий случай) специальной лентой, а работающие над установкой трудятся тем временем на самом верху, укрепляя «макушку».

Пассаж

Горсад уже красуется елкой, но пока еще не украшенной, в Пассаже тоже установлена (пока еще без игрушек) аккуратная елочка. В Горсаду, кстати, очень суетно: там развешиваются на ветках и столбах атрибуты Нового года — разноцветные украшения, «люстры» и прочие праздничные штучки. Все это по вечерам при переливах света превратит старый Горсад в настоящую сказку.

Елочные базары уже вовсю трудятся, цены на живой зеленый хвойный товар кусаются, и, как обычно в эти дни, перед многими одесситами снова остро стоит  вопрос — покупать живую елку, чтобы в доме таки запахло хвоей, или искусственную — чтобы «сразу на много лет вперед».

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Мария Котова
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