Екодизайн: в Україні з ринку усунуть побутову техніку, яка неефективно споживає енергію

Це суттєво зменшить витрати на комунальні послуги.
На засіданні Уряду схвалено розроблені Держенергоефективності 10 технічних регламентів з екодизайну.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Так, регламент стосуватиметься:
– духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок;
– ламп неспрямованого випромінення;
– посудомийних машин;
– водонагрівачів та баків-акумуляторів;
– комп’ютерів та комп’ютерних серверів;
– люмінесцентних та газорозрядних ламп;
– кондиціонерів;
– телевізорів;
– офісного обладнання;
– пральних машин.
– Впроваджуючи системи екодизайну, ми виконуємо міжнародні зобов’язання та імплементуємо 125-ту Директиву ЄС – прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
В першу чергу це дозволить усунути з ринку товари, які неефективно споживають енергію.
Натомість українці зможуть купувати та користуватися енергоефективним обладнанням, що дасть змогу ще й економити на комунальних послугах.
Фото: ШоТам
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