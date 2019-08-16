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Екодизайн: в Україні з ринку усунуть побутову техніку, яка неефективно споживає енергію

Екодизайн: в Україні з ринку усунуть побутову техніку, яка неефективно споживає енергію

Це суттєво зменшить витрати на комунальні послуги.

На засіданні Уряду схвалено розроблені Держенергоефективності 10 технічних регламентів з екодизайну.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, регламент стосуватиметься:

– духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок;

– ламп неспрямованого випромінення;

– посудомийних машин;

– водонагрівачів та баків-акумуляторів;

– комп’ютерів та комп’ютерних серверів;

– люмінесцентних та газорозрядних ламп;

– кондиціонерів;

– телевізорів;

– офісного обладнання;

– пральних машин.

– Впроваджуючи системи екодизайну, ми виконуємо міжнародні зобов’язання та імплементуємо 125-ту Директиву ЄС – прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

В першу чергу це дозволить усунути з ринку товари, які неефективно споживають енергію.

Натомість українці зможуть купувати та користуватися енергоефективним обладнанням, що дасть змогу ще й економити на комунальних послугах.

Фото: ШоТам

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