Екодизайн: в Україні з ринку усунуть побутову техніку, яка неефективно споживає енергію

Бытовая техника играет в жизни современного человека важнейшую роль. Но если, к примеру, без телевизора или магнитофона, вполне можно обойтись, то без холодильника — никак. Продуктов, которые не нуждаются в специальных условиях хранения, — не так уж много. А питаться по вегетарианской системе хотят и могут далеко не все. Холодильная и морозильная техника широко используется

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