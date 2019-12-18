«Двухставочный тариф» на отопление в Одессе введут не раньше мая следующего года

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новый тариф на газ, электроэнергию и другие составляющие тарифа по теплообеспечению. В свою очередь, КП «Теплоснабжение города Одессы» будет договариваться о введении «двухставочного тарифа».

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Александр Михайлов в видеокомментарии на YouTube канале мэрии.

Как мы уже сообщали, тариф на теплоснабжение с 1 января повысится на 34,5%.

Вместе с этим, и.о. директора КП «ТГО» Александр Михайлов заявил, что на базе утвержденного тарифа НКРЭКУ будет разрабатываться «двухставочный тариф».

«Единую целую тарифа необходимо разделить на две составляющие: условно-постоянная составляющая и условно-переменная составляющая. Постоянная – это все затраты, которые несет предприятие, не связанные с отопительным сезоном: заработная плата персонала, ремонтная составляющая и необходимые ремонтные работы, которые необходимо проводить для подготовки и текущей эксплуатации оборудования тепловых сетей. А переменная состоит из затрат по газу, электроэнергии и воды, которые являются неотъемлемыми составляющими самой производной тепловой энергии», – сказал Александр Михайлов.

Соответственно, условно-постоянная будет оплачиваться в течение всего года, а условно-переменная – только в течение отопительного сезона.

«Так называемый двухставочный тариф мы сможем применить, по моим прогнозам, не раньше мая следующего года», – подытожил Михайлов.

Фото: bb.lv

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