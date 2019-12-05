Двух пострадавших при пожаре в Одессе выписали из больницы

В настоящее время в стационарах больниц Одессы находятся 26 человек, пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Среди госпитализированных – 6 сотрудников ГС ЧС в Одесской области, 16 студентов и 4 сотрудника колледжа.

Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один пожарный – в крайне тяжелом, остальные пациенты – в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 12:00 5 декабря двое пострадавших выписаны.

Всем пациентам, находящимся в лечебных учреждениях, оказывают квалифицированную медпомощь. Пострадавшие обеспечены необходимыми медикаментами и препаратами крови в полном объеме.

Фото: Андрей Плотников

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