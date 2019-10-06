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Новости Одессы и Одесской области

Знаменитый пианист в Одессе устроит светомузыкальное шоу

Знаменитый пианист в Одессе устроит светомузыкальное шоу

Известный музыкант Алексей Ботвинов в воскресенье, 13 октября, представит в филармонии украинскую премьеру “Piano light show”.

Суть проекта в том, что мелодию классических произведений будет сопровождать визуальный ряд.

Для этого на сцену вынесут белоснежный рояль. На нем хорошо будет видно световые художественные инсталляции, которыми дополнят выступление.

Зрителям обещают двойное наслаждение

Зрителям обещают двойное наслаждение

Такое направление в искусстве называется видеоарт. Музыкальный инструмент благодаря ему превратится в живую картину. Так что зрители смогут насладиться не только музыкальными композициями, а и получат удовольствие от увиденного.

К слову, до этого проект уже презентовали в немецком Гамбурге, где он, по словам организаторов, вызвал ошеломительный успех.

Шоу вызвало ошеломительный успех в Гамбурге

Шоу вызвало ошеломительный успех в Гамбурге

Фото: Facebook творческой группы Алексея Ботвинова

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