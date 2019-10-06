Знаменитый пианист в Одессе устроит светомузыкальное шоу

Известный музыкант Алексей Ботвинов в воскресенье, 13 октября, представит в филармонии украинскую премьеру “Piano light show”.
Суть проекта в том, что мелодию классических произведений будет сопровождать визуальный ряд.
Для этого на сцену вынесут белоснежный рояль. На нем хорошо будет видно световые художественные инсталляции, которыми дополнят выступление.
Такое направление в искусстве называется видеоарт. Музыкальный инструмент благодаря ему превратится в живую картину. Так что зрители смогут насладиться не только музыкальными композициями, а и получат удовольствие от увиденного.
К слову, до этого проект уже презентовали в немецком Гамбурге, где он, по словам организаторов, вызвал ошеломительный успех.
Фото: Facebook творческой группы Алексея Ботвинова