Знаменитый пианист в Одессе устроит светомузыкальное шоу

Суть проекта в том, что мелодию классических произведений будет сопровождать визуальный ряд.

Для этого на сцену вынесут белоснежный рояль. На нем хорошо будет видно световые художественные инсталляции, которыми дополнят выступление.

Такое направление в искусстве называется видеоарт. Музыкальный инструмент благодаря ему превратится в живую картину. Так что зрители смогут насладиться не только музыкальными композициями, а и получат удовольствие от увиденного.

К слову, до этого проект уже презентовали в немецком Гамбурге, где он, по словам организаторов, вызвал ошеломительный успех.

Фото: Facebook творческой группы Алексея Ботвинова