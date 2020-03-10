Двоє українців, які знаходились на борту круїзного лайнера Diamond Princess, побороли коронавірус

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.

– Станом на 9 березня 2020 року двоє громадян України, які знаходились на борту круїзного лайнера Diamond Princess та в яких було діагностовано наявність вірусу COVID-19, продовжують перебувати в медичних закладах м. Токіо. Наразі стан наших співвітчизників задовільний. Двоє інших наших співвітчизників вже пройшли необхідний курс лікування, виписані з медзакладів та наразі перебувають в місцевих готелях, – йдеться у повідомленні.

Фото: Delo.ua

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