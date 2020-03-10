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Новости Одессы и Одесской области

Двоє українців, які знаходились на борту круїзного лайнера Diamond Princess, побороли коронавірус

Двоє українців, які знаходились на борту круїзного лайнера Diamond Princess, побороли коронавірус

Наразі стан наших співвітчизників задовільний.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.

– Станом на 9 березня 2020 року двоє громадян України, які знаходились на борту круїзного лайнера Diamond Princess та в яких було діагностовано наявність вірусу COVID-19, продовжують перебувати в медичних закладах м. Токіо. Наразі стан наших співвітчизників задовільний. Двоє інших наших співвітчизників вже пройшли необхідний курс лікування, виписані з медзакладів та наразі перебувають в місцевих готелях, – йдеться у повідомленні.

 

Брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

Брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції

Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Dienstag, 10. März 2020

Фото: Delo.ua

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