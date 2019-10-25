Двое одесситов воровали аккумуляторы автомобилей и сдавали на металлолом (видео)

Правоохранители задержали двух одесситов по подозрению в серии краж на территории Беляевского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области, злоумышленники по ночам ездили по селам в поисках припаркованных возле дворов автомобилей и похищали из них аккумуляторы.

Они арендовали микроавтобус и легковушку, использовали их по очереди, чтобы не привлекать к себе внимание.

Ворованные аккумуляторы сразу сдавали в пункты приема металлолома, а деньги делили между собой. Таким образом злоумышленники заработали почти 30 тыс. грн.

Одному из них 18 лет, второй – на год старше. Однако 19-летний парень уже отбывал наказание за имущественные преступления.

Следователи объявили им о подозрении по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения суд избрал ранее судимому парню содержания под стражей, а его младшему сообщнику – домашний арест.