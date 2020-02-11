Движение по одной из улиц в центре Одессы будет односторонним

Одностороннее движение вводится с 28 февраля по всему участку улицы Ланжероновской – от Екатерининской до Гаванной.

Об этом сообщил заместитель мэра Одессы Павел Вугельман на своей странице в Facebook.

На Ланжероновской уже установлен соответствующий знак с указанием даты, с которой он будет действовать.

При этом пользователи соцсети считали, что там и раньше было одностороннее движение. На что Павел Вугельман ответил, что ранее там проезд был вообще запрещен.

Фото: Павел Вугельман

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