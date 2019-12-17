Движение на участке Троицкой, где сгорел колледж, откроют после проведения всех экспертиз

Открытия движения транспорта по улице Троицкой в Одессе до конца года, вероятно, ожидать не стоит.

О перекрытии движения говорили во время заседания в комиссии по ликвидации последствии пожара на Троицкой, 25 в Одесской областной государственной администрации.

По словам председателя Одесской ОГА Максима Куцего, специальная комиссия занимается подготовкой заключения о состоянии и дальнейших действий касательного сгоревшего здания по адресу улица Троицкая, 25. На него будут установлены датчики и другие специальные технические средства для выяснения состояния фасадной стены.

Пока идет расследование причин пожара и выяснение уровня опасности здания, проезд по участку улицы Троицкой от улицы Пушкинской до улицы Осипова будет перекрыт.

Начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех сказал, что назначено 64 экспертизы, о результатах которых будут сообщать журналистам. Некоторые результаты, причем только предварительные, обнародуют до Нового года, из чего можно предположить, что в этом году на данном участке улицы транспорт ездить не будет.

Фото: ГСЧС

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