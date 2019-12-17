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Новости Одессы и Одесской области

Движение на участке Троицкой, где сгорел колледж, откроют после проведения всех экспертиз

Движение на участке Троицкой, где сгорел колледж, откроют после проведения всех экспертиз

Открытия движения транспорта по улице Троицкой в Одессе до конца года, вероятно, ожидать не стоит.

О перекрытии движения говорили во время заседания в комиссии по ликвидации последствии пожара на Троицкой, 25 в Одесской областной государственной администрации.

По словам председателя Одесской ОГА Максима Куцего, специальная комиссия занимается подготовкой заключения о состоянии и дальнейших действий касательного сгоревшего здания по адресу улица Троицкая, 25. На него будут установлены датчики и другие специальные технические средства для выяснения состояния фасадной стены.

Пока идет расследование причин пожара и выяснение уровня опасности здания, проезд по участку улицы Троицкой от улицы Пушкинской до улицы Осипова будет перекрыт.

Начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех сказал, что назначено 64 экспертизы,  о результатах которых будут сообщать журналистам. Некоторые результаты, причем только предварительные, обнародуют до Нового года, из чего можно предположить, что в этом году на данном участке улицы транспорт ездить не будет.

Фото: ГСЧС

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Артем Виноградов
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