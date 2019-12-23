Движение на участке трассы “Одесса-Киев” будет ограничено до конца года

Дорожное покрытие на автодороге “Одесса-Киев” готовят к установке датчиков системы взвешивания грузовиков в движении. В связи с этим есть временные ограничения в движении транспорта.

Как сообщает пресс-служба “Укравтодора”, речь идет об участке дороги М-05 Киев – Одесса от км 35 + 500 до км 37 +500 (WIM 5). Это в районе сел Здоровка и Путровка (Киевская область).

На местах проведения работ установлены соответствующие предупредительные знаки. Все они соответствуют требованиям безопасности, добавили в “Укравтодоре”.

Движение обещают полностью восстановить 31 декабря.

Фото: Укравтодор

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