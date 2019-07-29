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Новости Одессы и Одесской области

Движение через переправу по дороге в Черноморск ограничено

Движение через переправу по дороге в Черноморск ограничено

Движение по понтонному мосту через Сухой лиман в Одесской области будет затруднено до начала осени.

Как сообщается на сайте Черноморска 04868.com.ua, это связано с запретом на проезд для определенного вида транспорта.

В частности, запрещено движение для грузового транспорта, дорожной техники, автобусов и другого автотранспорта, вес которого превышает 20 тонн и превышает нагрузку на одну ось автотранспорта более 6 тонн.

Кроме того, во время проезда через переправу дистанция между машинами должна быть не менее 50 метров.

Такие требования будут действовать до начала ремонта моста – ориентировочно до 10 сентября.

Срок эксплуатации паромной переправы, которая является частью трассы Одесса — Черноморск, подходит к концу, и сейчас идет подготовка к ремонту и строительству нового моста.

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