Два спортсмени з Одещини візьмуть участь у “Ігри нескорених”

Новий склад національної команди оприлюднили вчора, 17 жовтня, під час підсумкової прес-конференції відбіркової комісії в Києві.

Про це повідомили на сайті української збірної.

Учасниками оновленої збірної стали 20 українських ветеранів та військовослужбовців. В травні 2020 року вони представлятимуть Україну на міжнародних Іграх Нескорених 2020 в Гаазі.

Цього року українську команду обирала спеціально створена комісія під головуванням Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, до складу якої увійшли представники Мінвету, ветеранських організацій, добровольчих формувань та громадянського суспільства.

Відбір відбувався відповідно до нових критеріїв, переданих Україні міжнародної Фундацією Ігор Нескорених, за підсумками кількох етапів відбору (спортивні тестування, Національні Ігри Нескорених), анкетування, розгляду поданих учасником документів, а також особистих інтерв’ю з психологом.

Рішення щодо кожного учасника збірної України приймалося виключно за умови одностайного схвалення всіма членами відбіркової комісії.

Так з Одеської області участь братимуть двоє спортсменів:

Бобчинець Олексій — м. Одеса, Збройні Сили України;

Мусяк Володимир — м. Теплодар (Одеська область), Українська добровольча армія (ветеран).

Фото: 7 канал