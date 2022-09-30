Два района Одессы остались без света – почему и когда дадут?

Утром пятницы, 30 сентября 2022 года, жители двух районов Одессы – Киевского и Приморского – остались без света до вечера.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно» со ссылкой на компанию «ДТЭК Одесские электросети».
По данным энергетиков, отсутствие электроснабжения в Киевском и Приморском районах связано с проведением ремонтных работ.
Электроснабжение планируется восстановить ориентировочно в 19:00.
Проверить ваш адрес и, по возможности, сообщить жильцам других домов можно на сайте ДТЭК или в чат-ботах: