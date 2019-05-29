Новости Одессы и Одесской области

Два новых контейнерных поезда собираются запустить из Одессы

Два новых контейнерных поезда собираются запустить из Одессы

Один из них будет ходить в соседнюю Молдову, а маршрут другого пройдет по территории Украины, Беларуси и Литвы.

Глава АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов сообщил, что уже ориентировочно в начале июля украинская и молдавская железные дороги планируют начать рейсы контейнерного поезда Одесса-Порт – Кучурган/Новосавицкая – Кишинев. Накануне руководители «Укрзализныци» и ГП «Железная дорога Молдовы» подписали соответствующий меморандум.

Молдавским железнодорожникам предстоит решить вопросы ускорения технической обработки поезда на станции Кишинев, наличия контейнерной площадке и механизмов для погрузки-разгрузки контейнеров, а также дальнейшей доставки контейнеров получателям, украинской стороне – вопросы оптимизации обработки на станции Кучурган и работы пунктов пропуска.

По последним данным, объем вывоза контейнеров из Одесского порта в Кишинев за год составил 6,8 тыс. шт – сейчас этим в основном занимаются автоперевозчики.

Ещё один контейнерный поезд должен связать ежедневными рейсами Одессу и Клайпеду. Соглашение по организации перевозок контейнерным поездом Containerships train подписали 28 мая в Одессе руководители железных дорог Украины, Беларуси и Литвы.

 

Фото пресс-центра “УЗ”

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