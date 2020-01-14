Два кума голыми руками вытащили из Дуная огромного сома

Два жителя Измаила, которые вышли порыбачить на набережную возле морвокзала, ушли домой с хорошим уловом.

Как пишет местное издание “Измаил-city”, обычно в этом месте можно поймать лишь небольшие рыбешки. Но бывают и исключения.

Так, два кума сидели на берегу и на какой-либо улов и не рассчитывали. Но вместе со своим знакомым они заметили большой и странный предмет в 20 метрах от берега. Им оказался невиданных размеров сом, которого вверх брюхом прибило к берегу.

Один из рыбаков схватил сома под жабры, но огромная рыба не сдавалась, резко дернулась и чуть не утащила мужчину в воду. Вдвоем рыбакам все же удалось вытащить из реки сома весом более 30 кг и длиной почти в рост человека.

Почему сом плыл вверх брюхом, непонятно, вероятно, он был оглушен толкачом или электроудочкой.

Фото: izmacity.com

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