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Новости Одессы и Одесской области

Два кума голыми руками вытащили из Дуная огромного сома

Два кума голыми руками вытащили из Дуная огромного сома

Два жителя Измаила, которые вышли порыбачить на набережную возле морвокзала, ушли домой с хорошим уловом.

Как пишет местное издание “Измаил-city”, обычно в этом месте можно поймать лишь небольшие рыбешки. Но бывают и исключения.

Так, два кума сидели на берегу и на какой-либо улов и не рассчитывали. Но вместе со своим знакомым они заметили большой и странный предмет в 20 метрах от берега. Им оказался невиданных размеров сом, которого вверх брюхом прибило к берегу.

Один из рыбаков схватил сома под жабры, но огромная рыба не сдавалась, резко дернулась и чуть не утащила мужчину в воду. Вдвоем рыбакам все же удалось вытащить из реки сома весом более 30 кг и длиной почти в рост человека.

Почему сом плыл вверх брюхом, непонятно, вероятно, он был оглушен толкачом или электроудочкой.

Фото: izmacity.com

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