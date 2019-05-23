Новости Одессы и Одесской области

Два ДТП в Одессе: два человека доставлены в больницу

Два ДТП в Одессе: два человека доставлены в больницу

Пострадали мужчина и восемнадцатилетняя девушка.

Первая авария случилась около 11:00 на Николаевсвкой дороге, в районе 7-й Пересыпской, автомобиль Mitsubishi сбил пешехода – мужчина переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пешехода доставили в больницу со множественными травмами. дтп

Вторая авария случилась около 13:00 на регулируемом перекрестке Герерала Петрова угол Космонавтов. Автомобиль BMV столкнулся с велосипедом. Девушку, которая ехала на велосипеде, доставили в больницу.велосипед

Напомним, вчера в результате ДТП в больницу попала девушка 22 лет, а ранее патрульные назвали наиболее опасные для пешеходов места Одессы.

Фото: пресс-службы Патрульной полиции Одесской области

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