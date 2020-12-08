ДТП в Одессе: в районе Аркадии три столкнувшиеся легковушки остановили трамваи

Сегодня вечером, 8 декабря, в Одессе на улице Генуэзской в районе Аркадии произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Авария заблокировала движение трамваев.

На месте ДТП образовалась большая пробка.

Информация о пострадавших уточняется.

По данным патрульной полиции, в Одессе из-за снега и гололеда число ДТП выросло более чем вдвое. Так, за вчерашний день произошло 68 ДТП, из них одно с пострадавшими, притом что в обычные дни в происходит до 30 аварий с механическими повреждениями.

Фото: УСИ