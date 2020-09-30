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ДТП с трамваем парализовало движение электротранспорта в районе 7-ой станции Люстдорфской дороги в Одессе (фото)

ДТП с трамваем парализовало движение электротранспорта в районе 7-ой станции Люстдорфской дороги в Одессе (фото)

В среду, 30 сентября, на 7-ой станции Люстдорфской дороги трамвай №3 сошел с путей и боком врезался в столб.

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Причиной аварии стал строительный мусор, который выпал на трамвайное полотно из проезжающего мимо грузовика. В результате на участке повредилась контактная сеть. На время в обе стороны приостановили движение 3, 26 и 27 маршруты. Сейчас на участке работают сотрудники Аварийной службы электросетей и патрульная полиция.

По заявлению очевидцев ранее на место ДТП прибыла машина «скорой помощи». Пассажиры обошлись без серьезных травм.

Напомним, трамвай сошел с рельсов и в районе между 6 и 7 станциями Фонтана.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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