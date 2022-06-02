Новости Одессы и Одесской области

ДТП на Фонтане в Одессе: есть ли пострадавшие?

ДТП на Фонтане в Одессе: есть ли пострадавшие?

В Патрульной полиции Одесской области рассказали подробности сегодняшнего ДТП в Одессе на 4-й станции Фонтана. Из-за этой аварии было временно парализовано движение трамваев, в том числе и ранее обещанного трамвая №17.

По информации правоохранителей, сегодня днем водитель автомобиля Dodge, двигаясь по Фонтанской дороге, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию и врезался в Lexus, остановившийся на красный сигнал светофора.

После столкновения автомобиль Dodge отбросило на автомобиль Renault Duster и забор.

Дорожная авария на 4-й станции Фонтана в Одессе

В ДТП пострадал водитель Lexus – его госпитализировали.

Как сообщалось ранее, сегодня днем, 2 июня, в Одессе произошло тройное ДТП на перекрестке Фонтанской дороги и улицы Сегедской.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить