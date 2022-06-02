ДТП на Фонтане в Одессе: есть ли пострадавшие?

В Патрульной полиции Одесской области рассказали подробности сегодняшнего ДТП в Одессе на 4-й станции Фонтана. Из-за этой аварии было временно парализовано движение трамваев, в том числе и ранее обещанного трамвая №17.

По информации правоохранителей, сегодня днем водитель автомобиля Dodge, двигаясь по Фонтанской дороге, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию и врезался в Lexus, остановившийся на красный сигнал светофора.

После столкновения автомобиль Dodge отбросило на автомобиль Renault Duster и забор.

В ДТП пострадал водитель Lexus – его госпитализировали.

Как сообщалось ранее, сегодня днем, 2 июня, в Одессе произошло тройное ДТП на перекрестке Фонтанской дороги и улицы Сегедской.