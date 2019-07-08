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Новости Одессы и Одесской области

ДТП из-за ночного гонщика на 5-й Фонтана: есть жертвы

ДТП из-за ночного гонщика на 5-й Фонтана: есть жертвы

По предварительной информации, погибли три человека, стоявшие на остановке, и сам водитель.

Одесские СМИ, со ссылкой на очевидцев из соцсетей сообщают, что ДТП произошло на Адмиральском проспекте. Лихач на BMW, которого преследовал экипаж полиции, выехал на тротуар, где сбил несколько человек на троллейбусной остановке, а затем врезался в дерево.

Очевидцы сообщают, что погиб сам водитель и ещё три человека, стоявшие на улице. Ещё одна сбитая женщина попала в больницу. Пострадала также пассажирка иномарки.

Подробности ДТП уточняются.

Фото: 048.ua

 

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