Новости Одессы и Одесской области

Другий тур остаточно визначився – туди виходять Зеленський і Порошенко

Центр досліджень «Соціс»опублікував березневу соціологію. За нею – лідером президентських перегонів залишається Володимир Зеленський із понад двадцятьма відсотками голосів. Майже 14.5 відсотків – у Петра Порошенка. Юлія Тимошенко втратила шанси включитись у суперечку лідерів симпатій – її відставання від першої двійки – понад чотири відсотки, більше за статистичну похибку.

Цікавим виявився результат іншої частини дослідження – за ним по понад двадцять п’ять відсотків респондентів вірять в те, що переможуть у виборах або Петро Порошенко, або Володимир Зеленський. В перемогу Тимошенко вірять лише понад дванадцять відсотків українців.

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