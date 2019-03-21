Другий тур остаточно визначився – туди виходять Зеленський і Порошенко

Центр досліджень «Соціс»опублікував березневу соціологію. За нею – лідером президентських перегонів залишається Володимир Зеленський із понад двадцятьма відсотками голосів. Майже 14.5 відсотків – у Петра Порошенка. Юлія Тимошенко втратила шанси включитись у суперечку лідерів симпатій – її відставання від першої двійки – понад чотири відсотки, більше за статистичну похибку.

Цікавим виявився результат іншої частини дослідження – за ним по понад двадцять п’ять відсотків респондентів вірять в те, що переможуть у виборах або Петро Порошенко, або Володимир Зеленський. В перемогу Тимошенко вірять лише понад дванадцять відсотків українців.