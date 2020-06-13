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Друг хизувався рушницею: на Одещині госпіталізовано 14-річного хлопця з вогнепальним пораненням

Друг хизувався рушницею: на Одещині госпіталізовано 14-річного хлопця з вогнепальним пораненням

Тілесні ушкодження хлопець отримав за місцем мешкання свого друга, коли той, скориставшись відсутністю дорослих, хизувався батьківською мисливською рушницею.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Наразі поліцейські встановлюють обставини травмування 14-річного жителя міста Татарбунари.

Підлітка госпіталізовано з вогнепальним пораненням руки та живота.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділення поліції.

Встановлюються обставини події та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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