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Дождь не помешал одесскому семейному празднику в Горсаду

  • семейный праздник в горсаду
  • семейный праздник в горсаду
  • семейный праздник в горсаду
  • семейный праздник в горсаду
  • семейный праздник в горсаду
  • семейный праздник в горсаду
  • семейный праздник в горсаду
  • семейный праздник в горсаду
  • семейный праздник в горсаду
  • семейный праздник в горсаду
  • семейный праздник в горсаду

Вот бывает же: выходной, тепло, в Горсаду должен состояться праздник, приуроченный ко Дню семьи. Мамы, папы, дедушки, бабушки, дети спешат в Горсад ровно к 15.00. И ровно в 15.00 начинается ливень.

Впрочем, у крепкой семьи не бывает плохой погоды, и праздник в Горсаду все равно состоялся. Справиться с непогодой помогла старушка-Ротонда, под чьей гостеприимной крышей и начался праздник.

Показалось, что Ротонда как-то сама собой «растянулась», собрав всех воедино. Дети дружно участвовали в викторинах, получали призы, проявляли смекалку.

Весело было всем, и хотя ливень продолжался, никто этого словно и не замечали.

Игры, розыгрыши призов, творческие номера — во всем этом участвовали не только дети, но и их родители, и бабушки с дедушками. И нужно было слышать, как все дружно скандировали, что основой семьи, равно как и всего самого лучшего на свете, является только любовь. Это слово словно взлетело над Ротондой, призывая хорошую погоду.

Дождь на время прекратился, и участники праздника дружно выбежали в Горсад, чтобы продолжать выступать, веселиться, участвовать в конкурсах, узнавать что-то очень новое и интересное и проявлять свои таланты.

Ну а погода, тем временем, продолжала капризничать: и одесская Ротонда снова собирала одесситов под свое крыло, давая возможность празднику продолжиться.

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Мария Котова
Мария Котова
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