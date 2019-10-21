“Достатньо записки від батьків”: у яких випадках штрафуватимуть за прогули у школі

В разі відсутності дитини у школі за відома батьків впродовж 10 днів, буде достатньо пояснювальної записки. За довші прогули без вагомих причин – штрафуватимуть.

Про це розповіла директорка департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

– Якщо раніше увага до відсутності дитини на уроках була справою школи, то тепер, якщо дитина відсутня до 10 днів включно, закладу освіти має бути достатньо записки від батьків, – зазначила Буйневич.

У записці має бути вказано, що батьки проінформовані стосовно відсутності їхньої дитини у школі.

– Якщо ж дитина була відсутня більшу кількість днів, то для цього потрібно буде надати документи, які підтверджують те, що дитина змушена була бути відсутньою. У разі, якщо дитина систематично не відвідує заклад освіти протягом 10 днів поспіль, її батьки будуть притягуватись до адміністративної відповідальності. На них мають накладатися штрафи, але виключно судом, – додала директорка департаменту освіти і науки.

Фото: fazarosta.com