﻿ Дорожный конфликт со стрельбой случился в Одессе - Одесская Жизнь

Недоразумение на дороге произошло сегодня на ул. Космонавтов в районе рынка “Черемушки”.

Водитель автомобиля Toyota обогнал синий Ford Mustang. По словам первого участника движения, обгон был совершен с соблюдением правил дорожного движения. Однако сей маневр не понравился второму участнику ситуации. Поэтому водитель Ford потребовал, чтобы обгонщик вышел из машины и, достав пистолет, стал “объяснять” свою точку зрения на маневр.

Водитель Toyota попытался отвести от себя пистолет. В результате, как сообщает Odessa.online, прозвучал выстрел и обгонщик получил ранение. После этого водитель Ford сел в авто и уехал.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и “скорая”. Пострадавшему оказана помощь – у него повреждена затылочная часть головы. Водитель Toyota утверждает, что от нападавшего пахло алкоголем.

Фото: Odessa.online