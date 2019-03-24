﻿ Дорожный конфликт со стрельбой случился в Одессе - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Дорожный конфликт со стрельбой случился в Одессе

Дорожный конфликт со стрельбой случился в Одессе

Недоразумение на дороге произошло сегодня на ул. Космонавтов в районе рынка “Черемушки”.

Водитель автомобиля Toyota обогнал синий Ford Mustang. По словам первого участника движения, обгон был совершен с соблюдением правил дорожного движения. Однако сей маневр не понравился второму участнику ситуации. Поэтому водитель Ford потребовал, чтобы обгонщик вышел из машины и, достав пистолет, стал “объяснять” свою точку зрения на маневр.

Водитель Toyota попытался отвести от себя пистолет. В результате, как сообщает Odessa.online, прозвучал выстрел и обгонщик получил ранение. После этого водитель Ford сел в авто и уехал.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и “скорая”. Пострадавшему оказана помощь – у него повреждена затылочная часть головы. Водитель Toyota утверждает, что от нападавшего пахло алкоголем.конфликт

Фото: Odessa.online

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Наталия Браславская
Наталия Браславская
EDITOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

  • Полиция задержала ночных стрелков с Люстдорфской и назвала причины нападения

    Полиция задержала ночных стрелков с Люстдорфской и назвала причины нападения

    Полиция задержала двоих злоумышленников, которые вчера вечером обстреляли автомобиль и ранили его владельца – нападение произошло возле автозаправки на Люстдорфской дороге. Пострадавший получил ранение поясницы и бедра и был госпитализирован. Как рассказали в пресс-службе ГУНП, злоумышленников задержали спустя несколько часов после введения оперативного плана «Сирена». За это время они успели уехать в Белгород-Днестровский. По предварительной информации следователей, вооруженное

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить