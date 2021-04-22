Дороги в Одессе: где будет сложно проехать в четверг из-за ремонта

Сегодня, в четверг, 22 апреля, в Одессе запланированы ремонтные работы на ряде городских дорог.
Как сообщает Управление дорожного хозяйства городского совета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт Новощепного ряда и ул. Черняховского.
Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован на:
- ул. Генуэзской/ул. Солнечной;
- ул. Новосельского.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.
Текущий ремонт будет проводиться на таких улицах:
- ул. Маршала Малиновского;
- ул. Генерала Петрова;
- ул. Академика Филатова.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары на ул. Чубаевской.
Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- пр. Небесной Сотни;
- ул. Львовской;
- ул. Ромашковой;
- ул. Николая Троицкого;
- ул. Академика Королева;
- ул. Дмитрия Донского;
- пер. Монастырском.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись до таким улицам:
- ул. Черноморского казачества/Николаевская дорога;
- ул. Михаила Грушевского;
- ул. Сергея Ядова;
- пер. Газовый.
План работ может быть изменен в зависимости от погодных условий.