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Должникам за коммуналку могут увеличить пеню – что известно

Должникам за коммуналку могут увеличить пеню – что известно

Не платить за коммунальные услуги станет не выгодно, потому что должникам хотят увеличить пеню — в двадцать раз. Через три года может набежать половина суммы долга. Соответствующий проект закона зарегистрирован в парламенте. По прогнозам экспертов, новые нормы могут вступить в силу уже осенью.

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— Если вы год не платили, то набежит 20% пени. Если более двух лет — 30%, а 50% — за долги в течение трех лет, — сообщила председатель комитета ВРУ по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Она объяснила, что задолженность нельзя перекладывать на других жителей страны. А сейчас ситуация именно такая. Сегодня долги за коммунальные услуги в Украине составляют 64 миллиарда гривен. Чтобы коммунальные предприятия имели ресурс предоставлять качественные услуги, и нужны новые правила. Поэтому украинцев хотят заставить платить, а еще могут ограничить в правах: временно запретить выезд за границу или управлять автомобилем.

Читайте также: Вода, тепло и вывоз мусора: кому за коммуналку придется платить больше?

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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