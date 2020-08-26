Должникам за коммуналку могут увеличить пеню – что известно

Не платить за коммунальные услуги станет не выгодно, потому что должникам хотят увеличить пеню — в двадцать раз. Через три года может набежать половина суммы долга. Соответствующий проект закона зарегистрирован в парламенте. По прогнозам экспертов, новые нормы могут вступить в силу уже осенью.

— Если вы год не платили, то набежит 20% пени. Если более двух лет — 30%, а 50% — за долги в течение трех лет, — сообщила председатель комитета ВРУ по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Она объяснила, что задолженность нельзя перекладывать на других жителей страны. А сейчас ситуация именно такая. Сегодня долги за коммунальные услуги в Украине составляют 64 миллиарда гривен. Чтобы коммунальные предприятия имели ресурс предоставлять качественные услуги, и нужны новые правила. Поэтому украинцев хотят заставить платить, а еще могут ограничить в правах: временно запретить выезд за границу или управлять автомобилем.

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