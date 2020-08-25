Вода, тепло и вывоз мусора: кому за коммуналку придется платить больше?

Потребителей ожидает очередной сюрприз в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нам придется платить абонентскую плату за предоставление таких услуг, как тепло- и водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора. Правда, после окончания карантина и заключения новых договоров с коммунальщиками согласно Закону «О жилищно-коммунальных услугах». Выяснили, то будет платить абонплату и каким будет ее предельный размер.

Что такое абонплата?

Новый Закон «О жилищно-коммунальных услугах», который был принят в 2017 году, предусматривал новый подход к формированию отношений потребителя с поставщиками коммунальных услуг. Так, жильцы многоквартирных домов обязаны были заключить с коммунальщиками подходящий вариант договора:

индивидуальный; коллективный договор с управляющим; договор коллективного потребителя – ОСМД.

Определиться с выбором надо было до 1 мая 2020 года. Но в связи с введением карантина этот срок перенесли. Теперь решить, какой договор заключать, надо в течение пяти месяцев со дня завершения карантина.

Также законом предусматривается введение абонентской платы за коммунальные услуги.

То есть, согласно документу, плата обслуживающей компании (кроме услуг по поставке природного газа и снабжению электрической энергией, которые регулируются отдельными законами) состоит из:

платы за услугу, которая рассчитывается исходя из размера утвержденных цен (тарифов) и объема потребления; платы за обслуживание, текущий ремонт внутридомовых систем многоквартирного дома, обеспечивающих предоставление услуги; платы за абонентское обслуживание, предельный размер которой определяется Кабмином.

Абонентская плата – это плата за распределение услуги внутри многоквартирного дома. Пока что она входит в состав тарифа на комуслуги. После подписания новых договоров ее оттуда выделят и выставят отдельной квитанцией. Касается это нововведение только тех потребителей, которые заключат индивидуальный договор.

Кто будет платить?

При заключении коллективного договора с управляющим либо договора коллективного потребителя – ОСМД абонплату начислять не будут. Платить совладельцы будут исключительно по тарифам за объемы потребляемых услуг. В этом случае поставщик будет отвечать только за коммуникации до входа непосредственно в дом. А ремонтами коммуникаций внутри дома будут заниматься сами жильцы за свой счет.

По словам экспертов, коллективные договоры на сегодняшний день заключены у очень малого количества многоквартирных домов. Далеко не везде есть ОСМД. Поэтому почти всем совладельцам придется заключать индивидуальные договоры и платить за абонентское обслуживание. Абонплата начисляется ежемесячно, независимо от того, пользовались вы услугой или нет. Например, летом отоплением граждане не пользуются, а вносить абонплату за него все равно придется.

Сколько будем доплачивать?

К подписанию новых договоров и установлению абонплаты Кабмин подготовился еще в августе 2019 года. Тогда было принято Постановление «Об установлении предельного размера платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг, которые предоставляются потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам» № 808.

Этот документ содержит формулу расчета предельного размера абонентской платы. Но воспользоваться ею обычному потребителю будет сложно. Чтобы успокоить людей, специалисты рассчитали размер предельной абонплаты.

Для большинства услуг размер максимальной абонплаты за месяц одинаков:

отопление – 34,16 гривен с НДС;

холодная вода – 34,16 гривен с НДС;

водоотведение – 34,16 гривен с НДС;

вывоз мусора – 16,18 гривен с НДС.

В каждом городе каждое предприятие самостоятельно рассчитает абонплату по заданной формуле и, возможно, она будет ниже, чем указанная предельная. Начислять плату за абонентское обслуживание будут в расчете на один лицевой счет. То есть в большинстве случаев она будет намного меньше, чем сумма оплачиваемой услуги.

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Справедливости ради уточним, что в некоторых городах абонплату успели ввести еще в начале года – до карантина. Например, одесситы платят абонплату за воду с февраля. Ее размер в месяц на один лицевой счет составляет от 20,03 до 29,81 гривен, в зависимости от категории потребителя. А «Днепроводоканал» объявил о введении абонплаты с 1 августа. Теперь днепряне, кроме суммы за расход воды, будут доплачивать от 12,22 до 31,15 гривен, тоже в зависимости от категории потребителя.

Абонплата будет расти

Льготы и субсидии на плату за абонентское обслуживание не распространяются. Это вдвойне неприятно, поскольку размер абонплаты со временем будет увеличиваться. Ведь в формулу расчета подставляют такие показатели, как:

размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц;

коэффициент доходности домохозяйства, который составляет два прожиточных минимума на одно лицо в расчете на месяц.

А прожиточный минимум у нас меняется два-три раза в год, во всяком случае – по действующему законодательству.

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