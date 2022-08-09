Долги одесситов за воду достигли рекордной отметки

Одесситы должны за услуги водоснабжения и водоотведения более 400 млн грн. Поэтому город может остаться без воды. Несмотря на тяжелые условия военного положения, специалисты «Инфоксводоканала» продолжают работать в усиленном режиме 24/7. Но выполнять свои обязательства предприятию все труднее.

Ежедневно наши потребители получают 350 миллионов литров очищенной питьевой воды, отвечающей всем санитарным нормам. Летняя жара и возвращение одесситов в город привели к увеличению объемов потребления воды на 40%. Но рассчитываться за потребленные услуги абоненты «Инфоксводоканала» не спешат. Несмотря на то, что горюче-смазочные материалы для работы аварийных бригад подорожали вдвое, а реагенты для очистки воды — втрое, это никак не отразилось на тарифах.

Чтобы очистить речную воду до состояния питьевой и доставить ее за десятки километров потребителям, предприятие ежедневно тратит около 2 миллионов гривен. И единственный источник поступления этих средств – платежи одесситов. В военное время как никогда важно иметь необходимый запас реагентов и материалов на случай чрезвычайных ситуаций. Поэтому мы обращаемся ко всем своим потребителям поддержать водоканал платежами за воду. Сделать это можно путём онлайн сервисов и на официальном сайте водоканала. Сегодня это очень важно для всех нас. Городу нужна вода!