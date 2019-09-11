Документальний фільм про Одесу з’явився на інтернет-сервісі Amazon

Документальну стрічку “INTO_нация большой Одессы” відтепер можна побачити на Amazon.

Про це повідомила продюсерка фільму Сусанна Альперіна у Facebook.

– З сьогоднішнього дня наш фільм INTO_нация большой Одессы” можна дивитися в Мережі, і на Amazon.com. Ви багато знаєте наших документальних фільмів, які взяв би Amazon Prime? На цьому мій перший продюсерський досвід вважаю в якійсь мірі завершеним. Переведу дух трохи. І, як знати, можливо, візьмуся і за щось ще, – зазначила продюсерка.

Фото: YouTube