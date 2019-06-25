Добраться с вокзала на Большой Фонтан на трамвае теперь можно круглосуточно

Специально для отдыхающих введено летнее расписание трамвая 18-го маршрута.

Директор КП «Одесгорэлестротранс» Дмитрий Жеман сообщил, что до конца лета трамвайный маршрут №18 будет работать и в ночное время.

Начиная с 23:10 и до 6 часов утра на линии работает один дежурный вагон, который отправляется с Куликова поля с интервалом 60 минут. Это позволит одесситам и гостям города во время пляжного сезона добираться в курортный район в любое время суток, — сообщает odessit.ua.

Также в ночное время работает дежурный трамвайный вагон 5-го маршрута.

Фото: traffic.od.ua