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Новости Одессы и Одесской области

До Дня звільнення Одеси від нацистських окупантів комунальники окультурили обеліск «Крила Перемоги» (фото)

До Дня звільнення Одеси від нацистських окупантів комунальники окультурили обеліск «Крила Перемоги» (фото)

Напередодні святкування 76-річчя визволення Одеси від нацистських окупантів, фахівцями КП «Сервісний центр» проведені поточні ремонтні та роботи з благоустрою Обеліска місту-герою Одесі «Крила Перемоги», який розташований на площі Десятого квітня.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту міського господарства ОМР.

А саме були виконані роботи з фарбування цифр та орденів. Проведено відновлення та очищення від висолів гранітної плитки огорожі зеленої зони. Відремонтовано та очищено меморіальні дошки з іменами Героїв Радянського Союзу. Після проведення зазначених робіт було здійснено миття даного об’єкту.

Нагадаємо, що Обеліск був встановлений у 1984 році (архітектор – Мироненко Василь Іванович), у 2019 році КП «Сервісний центр» спільно з підрядною організацією ТОВ «Результат-99» провели капітальний ремонт Обеліску. Підчас капремонту замість розкришених аварійних мармурових плит на Обеліску були встановлені керамогранітні італійські плити. Вони мають унікальні високотехнологічні властивості, стійкі до ультрафіолетового випромінювання, вигоряння, водо- і морозостійкі. Також вони є вогнетривкими, еластичними, зносостійкими. Гарантійний термін служби – 25 років. Під час капремонту було оновлено і покриття зірки, що вінчає Обеліск.

Фото: Департамент міського господарства

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