До Дня звільнення Одеси від нацистських окупантів комунальники окультурили обеліск «Крила Перемоги» (фото)

Напередодні святкування 76-річчя визволення Одеси від нацистських окупантів, фахівцями КП «Сервісний центр» проведені поточні ремонтні та роботи з благоустрою Обеліска місту-герою Одесі «Крила Перемоги», який розташований на площі Десятого квітня.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту міського господарства ОМР.

А саме були виконані роботи з фарбування цифр та орденів. Проведено відновлення та очищення від висолів гранітної плитки огорожі зеленої зони. Відремонтовано та очищено меморіальні дошки з іменами Героїв Радянського Союзу. Після проведення зазначених робіт було здійснено миття даного об’єкту.

Нагадаємо, що Обеліск був встановлений у 1984 році (архітектор – Мироненко Василь Іванович), у 2019 році КП «Сервісний центр» спільно з підрядною організацією ТОВ «Результат-99» провели капітальний ремонт Обеліску. Підчас капремонту замість розкришених аварійних мармурових плит на Обеліску були встановлені керамогранітні італійські плити. Вони мають унікальні високотехнологічні властивості, стійкі до ультрафіолетового випромінювання, вигоряння, водо- і морозостійкі. Також вони є вогнетривкими, еластичними, зносостійкими. Гарантійний термін служби – 25 років. Під час капремонту було оновлено і покриття зірки, що вінчає Обеліск.

Фото: Департамент міського господарства

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!